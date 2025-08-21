«В моём мире олигархи так себя не ведут»: жена Хайдарова обратилась к любовнику Дибровой

Несколько дней назад юрист Катя Гордон сообщила, что жене предполагаемого любовника Дибровой Романа Товстика Елене необходима операция из-за разрыва грудного импланта. Однако предприниматель не верит в ее состояние и требует предоставить доказательства. Жена пластического хирурга Тимура Хайдарова Светлана Сильваши заявила, что может подтвердить состояние Елены Товстик заключением врача.

Сильваши отметила, что не перестает удивляться «циничности происходящего вокруг развода Елены и Романа». По ее словам, разрыв импланта подтверждает заключение онколога-маммолога, и оно передано адвокатам Елены.

Светлана назвала недопустимым поведение бизнесмена. Она назвала ложными новости о том, что Романа якобы столкнули с лестницы, и он получил серьезную травму.

«Договоритесь со своей женой мирным путём во благо своего будущего и будущего своих детей. Вам же с этим дальше жить. Эмоции проходят. В моём мире олигархи так себя не ведут, ну либо мы чего-то пока не знаем», — написала Светлана в своем Telegram-канале.

Жена Хайдарова призвала Товстика проявить благоразумие в дань уважения прожитым 22 годам в браке с Еленой.

50-летний бизнесмен пытался на днях забрать музыкальную аппаратуру из дома, где он жил с Еленой. Между супругами возникла словесная перепалка, переросшая в драку. Роман утверждал, что всему виной стал его отказ давать жене 5 млн рублей на операцию по замене грудного импланта. Позже клиника Тимура Хайдарова вызвалась бесплатно провести хирургическое вмешательство Елене.