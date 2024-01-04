Настя Ивлеева уедет из России на фоне скандала с «голой» вечеринкой

На фоне скандала с «голой» вечеринкой Настя Ивлеева планирует уехать из России в Дубай. Об этом сообщает Telegram-канал «Небожена».

Издание отмечает, что телеведущая вернется в Россию спустя несколько месяцев, когда утихнет скандал вокруг ее «голой» вечеринки.

Ранее СМИ сообщали, что на фоне хейта из-за «голой» вечеринки у Насти Ивлеевой могла начаться нервная анорексия. Источники утверждают, что блогер якобы весит уже менее 45 килограмм.

20 декабря Ивлеева организовала вечеринку в клубе «Мутабор». Гости блогерши, среди которых оказались Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ольга Орлова, певица Глюкоза, Анна Asti, Ксения Собчак и другие поддержали дресс-код almost naked и пришли полуголыми. После мероприятия всех участников потребовали привлечь к ответственности за пропаганду нетрадиционных ценностей.

Также мы писали, что после «голой» вечеринки Ивлеевой пребывает в подавленном состоянии король поп-эстрады Филипп Киркоров. Он также может вскоре уехать из России.