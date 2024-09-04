В Москве задержан еще один подозреваемый в похищении Авраама Руссо

В московском аэропорту Шереметьево правоохранители задержали еще одного подозреваемого в похищении артиста Авраама Руссо. Им оказался 60-летний житель столицы Владимир Шестопалов.

Шестопалова объявили в розыск еще в 2018 году, когда было раскрыто преступление. 4 сентября в Басманный суд Москвы поступило ходатайство об аресте задержанного, сообщает mk.ru.

В 2004 году неизвестные похитили и избили певца. Спустя два года автомобиль артиста расстреляли из автомата. Его охранник был убит, а сам Руссо получил ранения бедра и голени, но он смог самостоятельно доехать до безопасного места и спастись.

В конце 2022 года, по решению Хамовнического суда Москвы, соучастники покушения на Руссо были приговорены к 12 и 9 годам колонии. Отмечается, что осужденные отбывают наказание в исправительной колонии строгого режима.

Позже сообщалось о новых задержанных, которых подозревают в покушении на артиста.

Ранее стало известно, что входит в райдер исполнителя. Исполнитель хита «Знаю» предпочитает номера только с темными шторами, а заселяется инкогнито, видимо, чтобы его не беспокоили поклонники. Также крупным шрифтом прописано то, что цитрусовые фрукты необходимо исключить.