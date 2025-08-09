«В Москве выступают „патриоты“, поливавшие Родину грязью»: Вика Цыганова раскритиковала культуру в России

Вика Цыганова отреагировала на введение в России нового праздника — Дня артиста. В своем Telegram-канале певица заявила: вместо того, чтобы навести порядок в культуре, в стране придумывают «важные праздники».

Недавно Владимир Машков выступил с инициативой введения Дня артиста в России. В качестве даты праздника был выбран день рождения первого народного артиста СССР Константина Станиславского — 17 января. Новость вывела из себя Вику Цыганову. Певица считает, что в государстве не обращают внимание на действительно важные для культуры страны вопросы.

«Между тем, на сценах Москвы выступают вернувшиеся „испуганные патриоты“, еще недавно поливавшие Родину грязью. В Россию регулярно привозят рэперов из американских гетто, видимо, для окультуривания молодежи. Прямо перед многотысячными аудиториями на государственных фестивалях проходят какие-то сатанинские ритуалы», — высказалась Вика Цыганова.

Артистка подчеркнула: «Это лишь верхушка айсберга».

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к главе Министерства культуры РФ Ольге Любимовой с предложением усложнить трудоустройство артистов, «сбежавших» из страны с 2022 года.