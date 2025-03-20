Депутат Милонов призвал ввести барьер на трудоустройство «культурных релокантов»

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к главе министерства культуры Ольге Любимовой с предложением усложнить трудоустройство артистов, если они отсутствовали в России с 2022 года.

Как отметил парламентарий, многие сбежавшие деятели культуры начали постепенно возвращаться на родину, так как не смогли зарабатывать деньги в эмиграции. При этом они же ранее одобряли санкции и выступали с антироссийскими заявлениями.

«Многие люди-флюгеры захотели незаметно вернуться на родину и устроиться на свои прежние должности: ведущих, актеров, режиссеров и т.д. При этом немало таких возвращенцев хотели бы зарабатывать в государственных или окологосударственных структурах», - говорится в обращении Милонова, которое опубликовал Telegram-канал «Кровавая барыня».

Депутат выразил уверенность, что поведение таких «людей искусства» не должно остаться без последствий. Он призвал ввести «барьер на трудоустройство культурных релокантов», сбежавших из страны в период с 2022 по 2025 год.

«Этот период показал убеждения и ценности людей, которые не должны находить одобрения и поддержки в нашей стране», - заключил Милонов.

Ранее Виталий Милонов назвал уехавшую из России 75-летнюю Аллу Пугачеву крабовидной туманностью русской культуры. По мнению политика, с певицей ничего невозможно сделать, несмотря на ее провокационное поведение.