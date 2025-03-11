«В Москве все лучше»: уехавшая из России Божена Рынска пожаловалась на жизнь в Латвии

Эмигрировавшая в Латвию журналистка Божена Рынска высказалась о жизни за рубежом после переезда из России. Светская обозревательница заявила, что в Москве «все лучше», а жить там «в сто раз комфортнее». Об этом сообщает Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

Божена Рынска покинула Россию еще в 2022 году, но признается, что жить в Латвии ей до сих пор сложно. Так, ей приходится переплачивать за коммунальные услуги и продукты. Журналистка также заявила, что в Москве «самые лучшие» рестораны по ценам и качеству обслуживания.

«Для конформистов бытовой комфорт гораздо важнее, чем убеждения. Я очень хорошо понимаю эту позицию, когда, например, приходит счет за газ за февраль на 500 евро. Конечно, в Москве самые лучшие в мире рестораны и самое лучшее соотношение цена — качество. И, конечно, даже в Юрмале мне в два раза дороже стоит поесть, чем в Москве», — высказалась Божена Рынска.

Светская обозревательница отметила, что в Москве «в сто раз комфортнее» жить, поскольку там «лучше рестораны, врачи, цены на коммунальные услуги».

Напомним, в сентябре 2022 года Божена Рынска заявила, что решила отказаться от гражданства России. Перед этим она продала свою квартиру на Патриарших прудах, за которую получила около 60 млн рублей. В прошлом году журналистка вместе с дочерью уехала из России в Латвию. Светская обозревательница не раз позволяла себе оскорбительные высказывания в адрес соотечественников. Так, в одном из интервью знаменитость назвала проживающих в Латвии россиян «остатками ужасного советского русского мира».

Ранее мы писали о том, что в России потребовали признать Божену Рынску иноагентом.