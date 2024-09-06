Актер Александр Збруев рассказал, что пережил пять худруков театра «Ленком». Об этом сообщает aif.ru.

Народный артист РСФСР Александр Збруев, которому в этом году исполнилось 86 лет, заявил, что 69 лет своей жизни он отдал службе в театре «Ленком Марка Захарова».

По словам Збруева, он видел, как многие его коллеги уходили из жизни.

«Говорят, что до такого возраста не живут, а я вот дожил, пережил пять худруков, с каждым назначением все менялось, но я театру практически не изменял, спасибо Эфросу, Захарову. Здесь работали Абдулов, Янковский, Чурикова. Когда теряешь таких актеров, конечно, становишься беднее», — рассказал он.

С особой благодарностью актер высказался по отношению к нынешнему директору театра, Марку Варшаверу.

«Это не лизоблюдство. Это человек, которого нельзя ни с кем сравнить. Много лет он держит театр в тонусе. Никого не увольнял после смерти Захарова. И решал проблемы актеров, если те попадали в нехорошие истории», — объяснил Збруев.

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