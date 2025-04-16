«В греческом танце»: 76-летняя Алла Пугачева сияла на своем дне рождения

Юморист Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) выложил свежие фото жены - певицы Аллы Пугачевой. На одном снимке 76-летняя артистка позирует рядом с дочерью, на другом запечатлена «в греческом танце».

Две публикации, посвященные Алле, появились в личном блоге шоумена.

15 апреля Галкин* сделал пост в честь дня рождения Пугачевой. Однако многие обратили внимание, что снимок старый. Супруг Примадонны написал: «С днем рождения, любимая!» В ответ певица оставила слова: «Ты лучший! Люблю!»

16 апреля Галкин* выложил снимки, сделанные, по всей вероятности, в день 76-летия артистки.

«Свежие фотки по просьбе подписчиков!» — написал шоумен под фото, где певица в бордовом платье позирует с дочерью Лизой у праздничного стола.

Интернет-пользователи оценили фото и отметили прекрасный внешний вид исполнительницы. «Аллочка красавица», «Прекрасные красивые люди», «Приятно смотреть на красивых и хороших людей», «Прекрасная семья», - писали в комментариях.

Уже в следующей публикации Галкин* оставил фото, как Пугачева танцует в том же платье, цветных колготках и обуви без каблуков. Певица сияла в праздничный день. «Непревзойденная Алла Борисовна», «Браво, Алла», «Шикарна, всем бы в 76 так», - писали под постом.

Ранее журналистка Ксения Собчак призналась, что ей было тяжело снимать фильм про Пугачеву к юбилею. В этом году ведущая обратилась к артистке со словами «мы вас очень любим».

*признан иноагентом на территории РФ