В Москве продают кокошник Надежды Кадышевой: сколько стоит головной убор певицы

В Москве продают кокошник певицы Надежды Кадышевой. Головной убор заметили на одной из столичных ярмарок. Его стоимость составляет 350 тысяч рублей. Об этом сообщает StarHit.

По информации источника, кокошник представлен на ярмарке, на которой продают вещи знаменитостей. Предмет концертного гардероба украшен красными, синими, зелеными и белыми бусинами, а также золотым орнаментом. Владелец вещи утверждает, что принадлежала она Надежде Кадышевой. Однако в Сети в этом сомневаются.

«Я смотрела все концерты Кадышевой с 1988 года, ни разу этого кокошника на ней не видела», «Даже бесплатно не нужен», «Посмотрите, как и из чего сделан это кокошник. Самый дешевый материал», - обсуждают пользователи.

Напомним, что в 2025 году Надежда Кадышева резко стала популярна среди молодежи благодаря социальным сетям. Теперь она является одной из самых востребованных артисток на отечественной эстраде. Ее гонорар за концерт достигает 20 млн рублей.

