Раскрыта многомиллионная стоимость недвижимости певицы Надежды Кадышевой

У певицы Надежды Кадышевой обнаружили недвижимость, суммарная стоимость которой около 815 млн рублей. Дороже всего артистке обошлось здание, предназначенное для репетиций и выступлений ансамбля «Золотое кольцо». Об этом сообщает «Абзац».

По данным источника, Кадышева владеет большим нежилым зданием в центре Москвы. Как считает специалист по недвижимости Марк Гершкович, цена на него может стартовать от 730 млн рублей. Кроме того, у исполнительницы хита «Веночек» есть две квартиры в столице. Одна находится на станции метро «Тверская», другая же — на «Новослободской».

«Обе квартиры имеют стоимость от 85 миллионов рублей», - заявил Гершкович.

К слову, Надежда Кадышева сейчас переживает новую волну славы. Благодаря социальным сетям она стала популярна у молодежи, поэтому теперь билеты на ее концерты быстро раскупаются как в Москве, так и в регионах. На фоне этого артистка резко подняла гонорар. Сейчас ее выступление, предварительно, стоит 20 млн рублей.

Ранее появилась информация, что песню Надежды Кадышевой «Веночек» могут ввести в школьную программу.