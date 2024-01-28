В Москве продается двухуровневый пентхаус актера Александра Петрова

В Москве рядом с метро «Красносельская» выставили на продажу двухуровневый пентхаус с большой террасой, который может принадлежать 35-летнему актеру Александру Петрову.

В 2021 году звезда сериала «Полицейский с Рублевки» показывал точно такие же апартаменты. При этом интерьер выставленного на продажу пентхауса с точностью совпадает с жилищем Петрова.

Сейчас эту квартиру площадью 131 квадратный метр, расположенную в модном ЖК, можно приобрести за 57 миллиона рублей. Однако еще в сентябре 2023 года стоимость лота составляла 75 миллионов рублей.

На первом этаже пентхауса Петрова расположена гостиная зона, совмещенная с кухней и большая терраса. На втором уровне — гардеробная, зона отдыха и спальня, сообщает портал 76.ru.

Ранее мы писали, что Александр Петров считается не только востребованным, но и самым высокооплачиваемым актером в стране. Продюсер Дарья Новицкая рассказала, что за один съемочный день Петров зарабатывает порядка 200-250 тысяч рублей.