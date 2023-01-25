В Москве продается дом Моргенштерна* из клипа «Cadillac»: сколько стоит и что реально внутри него

В Новой Москве выставлен на продажу особняк, который стал популярным благодаря рэперу Алишеру Моргенштерну* (Признан иноагентом на территории РФ). Именно в этом доме он долгое время проживал и снимал свои знаменитые клипы, в том числе на трек «Cadillac» с бывшим мужем Насти Ивлеевой Элджеем. Владелец знаменитого жилья хочет выручить от него 80 миллионов рублей. Правда, как выяснило издание KP.RU, хозяином является вовсе не скандальный исполнитель.

Оказалось, что Моргенштерн* только снимал дом, но не покупал его. Аренда ему выходила 250 тысяч рублей в месяц. За съемки клипов в нем артист доплачивал отдельно. Риэлтор, отвечающая за продажу, с грустью призналась, что хозяин теперь не может отделаться от «славы» особняка, потому что все его связывают именно с рэпером.

Внутри дом оказался не таким шикарным, как о нем рассказывал Алишер*. А от бесконечных вечеринок исполнителя он теперь требует косметического ремонта, который выльется новому жильцу примерно в 3-5 миллионов рублей.

Как отметил корреспондент издания, особняк состоит из больших просторных коридоров, а вот комнаты можно пересчитать по пальцам. Они не огромные, да и хозяйская спальня совсем не говорит о том, что когда-то в ней обитал Моргенштерн*. По словам журналиста, больше создается впечатление, что это жилье на почасовую аренду, но не более.

Дом выполнен в стиле хай-тек. Будущий владелец получит гараж на две машины, 20-метровый бассейн, пару террас, студию звукозаписи, сделанную специально рэпером, сауну, тренажерный зал, две гостевые комнаты и большую мастер-спальню.

Эксперт по недвижимости Андрей Ковалев оценил коттедж и рассказал, что на самом деле его стоимость должна быть ниже 80-ти миллионов. По словам специалиста, сейчас упал спрос на недвижимость, так как ожидается падение цен, и покупатели начинают торговаться с владельцами. В целом, он сообщил, что цена «дома Моргенштерна*» сейчас примерно 50 миллионов рублей.

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*(Признан иноагентом на территории РФ)