«Так прозвучало в суде»: проблемы Филиппа Киркорова с налоговой службой продолжаются

В минувшем году стало известно о проблемах Филиппа Киркорова с недвижимостью. Как сообщалось в СМИ, налоговая служба ошиблась и два пентхауса посчитала одним. Из-за ошибок в расчетах налог на недвижимость увеличился на 4 миллиона. Такое положение не устроило певца, поэтому он обратился в суд, где его интересы представлял адвокат Александр Добровинский.

В эксклюзивной беседе с Пятым каналом юрист рассказал, как продвигается дело Киркорова. Выяснилось, что судья удовлетворил иск артиста, вот почему в скором времени будет назначена новая сумма налогов независимыми экспертами.

«Так прозвучало в суде. Чем, кстати, сторона Киркорова полностью удовлетворена. Дата следующего заседания будет зависеть от суда, пока она не озвучена. Если же суд примет нашу экспертизу, то соответствующее постановление появится в ближайшее время, и мы придем на заседание, на котором будет вынесено решение», — высказался Александр.

По словам адвоката, в течение месяца будет поставлена окончательная точка в этом дискуссионном вопросе.

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