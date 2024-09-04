В Москве потребовали отменить концерт рэпера Кишлака из-за пропаганды наркотиков

В Москве концерт рэпера Максима Фисенко, известного под псевдонимом Кишлак, оказался под угрозой срыва. Общественники из движения «Зов народа» потребовали отменить мероприятие артиста, так как уличили его в пропаганде запрещенных веществ.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, популярный среди молодежи музыкант регулярно публикует в соцсетях видеоролики со своими откровениями. Он подробно рассказывает своим юным поклонникам какие таблетки употребляет, сколько времени они на него действуют.

Общественники призвали Следственный Комитет обратить внимание на Кишлака и проверить его на пропаганду наркотиков. Кроме того, в Минкульт было направлено заявление с требованием отменить сольный концерт Фисенко в Москве, который должен состояться 6 сентября.

Ранее пять человек напали на Кишлака в Омске. Музыкант должен был выступить с концертом в местном баре 4 июля, но мероприятие в итоге так и не состоялось. Вооружились перцовыми баллончиками неизвестные атаковали артиста. Очевидцы утверждали, что также избили организаторов, персонал и даже фанатов рэпера.