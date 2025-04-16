В Москве отпраздновали день рождения Пугачевой: Дроботенко посвятил стих и пошутил

Юморист Сергей Дроботенко посвятил стихотворение Алле Пугачевой и зачитал его на мероприятии в Москве, которое посвятили дню рождения певицы. В соцсетях появилось видео, на котором артист стоял на сцене и расхваливал уехавшую исполнительницу.

15 апреля артистке исполнилось 76 лет. Она покинула РФ и отмечала праздник с близкими людьми. Но СМИ пишут, что в Москве состоялось мероприятие, посвященное имениннице. На кадрах была запечатлена сцена, а сзади на видео была афиша с надписью «В день рождения Аллы Пугачевой. 15 апреля. Алла. Любовь. Весна».

Сергей Дроботенко с микрофоном в руках рассказал о том, почему выбрал пиджак, который назвал «вызывающим».

«Я не мог его сегодня не надеть, потому что это подарок Аллы Борисовны. И у меня есть только одна версия, почему она мне его подарила. Видимо, мужу не подошел», – пошутил юморист.

Дроботенко отметил, что однажды написал посвященное певице стихотворение, которое было «соткано из названий ее великих песен». Он прочитал его перед аплодировавшей публикой.

«Кому-то айсберг развернул курс корабля — Он имя всуе вспоминать зарекся. Да только ведь не отрекаются, любя. Храни судьба всех тех, кто не отрекся», – сказал Сергей.

Ранее мы писали о том, что муж-иноагент Пугачевой показал свежие фотографии певицы в ее день рождения. На кадрах было шумное празднование дня рождения и повзрослевшие дети супругов.