«Хочет здесь зарабатывать деньги? Мы не дадим»: Jah Khalib могут запретить выступать в Москве из-за поддержки Украины

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин отреагировал на новости, что рэпер Jah Khalib собирается выступить в Москве. В беседе с сайтом «Страсти» он заявил, что артисту нужно запретить въезд в страну и не позволить ему зарабатывать на россиянах.

После начала СВО Jah Khalib улетел из России в Казахстан и публично поддержал Украину. В социальных сетях он признавался в любви стране и говорил о том, что восхищается ее населением. Из-за этих высказываний концерты рэпера стали массово отменять в Москве и регионах, поэтому три года он не появлялся на российской сцене.

Однако в начале июня СМИ опубликовали новости, что Jah Khalib готовится дать первые за долгое время концерты в столице России. На официальном сайте артиста информации о выступлениях нет, но он числится среди приглашенных звезд на фестивале #ЛетоLIFE.

«Читаем в СМИ, что к нам в Россию хочет въехать рэпер, который поддерживал киевский режим и ВСУ. В связи с этим мы хотим обратиться к МВД России, в пограничную службу, чтобы данного гражданина не пускали на территорию России. Как так получается, что человек, который дискредитировал нашу страну, еще и хочет здесь зарабатывать деньги? Мы не дадим и попросим для начала привлечь его к ответственности. А если он и дальше будет высказываться в поддержку Украины, будем настаивать на возбуждении уголовного дела», - заявил Виталий Бородин.

Глава ФПБК уверен, что таким артистам как Jah Khalib нельзя позволять выступать в России. По его мнению, на эстраде не должно остаться звезд, которые пытаются усидеть на двух стульях.

«Мы настаиваем, чтобы провели в отношении этого артиста проверку и дали оценку его словам. Он должен понимать, что Россия – это не та страна, с которой можно заигрывать, где можно сидеть на двух стульях», - поделился Виталий Николаевич.

Ранее Виталий Бородин обратится к комиссару Москвы для отправки Алексея Жидковского в армию.