В Москве отменили концерт Родиона Газманова, на который было продано 44 билета: певец назвал причину

Певец Родион Газманов сделал заявление об отмене концерта в московском клубе. Он рассказал, что выступление не состоится, при этом руководство площадки сообщило, что решение было принято в одностороннем порядке. Подробности узнал сайт Газета.Ru.

Представитель клуба в столице отметил в беседе со СМИ, что они не отменяли концерт Родиона 3 июля. На него было продано 44 билета. По его словам, Газманов-младший никого не предупредил о своих планах, и на данный момент ведется разбирательство.

«Родион в принципе ни с кем из нас не разговаривал. Не обратился, не позвонил, не спросил у руководства, что там не так. <…> Концерт вряд ли состоится, к нашему большому сожалению. Но не мы его отменяем, поэтому в афише он пока висит», - заявил представитель.

Руководство площадки опровергло то, что отмена произошла из-за оборудования. Сообщается, что райдер клуба не менялся уже на протяжении пяти лет, все специфические вопросы обсуждались вместе с Родионом.

Ситуацию прокомментировал и сам Газманов-младший. Он заявил, что отменил выступление не из-за количества проданных билетов, а из-за того, что клуб был не готов бесплатно предоставить необходимое оборудование.

Ранее Родион Газманов ответил, завершит ли музыкальную карьеру из-за политической деятельности.