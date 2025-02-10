«Не жизнь, а настоящий перформанс»: психолог объяснил, в чем причина конфликтов в семье Шукшиных

В семье Лидии Федосеевой-Шукшиной продолжаются судебные разбирательства. Наследство отца рассорило Марию с матерью и сестрой: актриса хочет завладеть творческим наследием Василия Шукшина и лишить родительницу отчислений. В этом споре Ольга заняла сторону матери, чем усугубила и без того напряженные отношения с сестрой. Психолог Станислав Самбурский считает, что общение Ольги и Марии является «пародией на родственные связи»: их ничего не объединяет, кроме прошлого и судов. Эксперт поделился мнением с сайтом «Страсти».

«Семья Шукшиных – настоящие мастера превращения своей жизни в бесконечный «дневной сериал». И, надо сказать, у них это получается на отлично. Дрязги вокруг наследства, бесконечные пересуды о том, кто кому что сказал, кто с кем встречается – всё это они растягивают на 3000 серий, словно сценаристы, которые забыли, что зрители уже давно устали. Но, видимо, для них это не просто жизнь, а настоящий перформанс, где каждый эпизод должен быть наполнен драмой и скандалами. С точки зрения психологии, отношения между сестрами Шукшиными – это скорее пародия на родственные связи. Да, они родные сестры, но, как говорится, «родство – не гарантия близости». С юридической точки зрения, сестры и вовсе не относятся к первой очереди наследников. Это место занимают родители, супруги и дети – те, кто действительно формирует ядро семьи. Сестры же, как и братья, – наследники второй очереди, что повторяет их «второстепенность» друг для друга в иерархии семейных ценностей с точки зрения психологии», — высказался психолог.

По словам Станислава, у сестер связь менее устойчивая, чем у родителей с детьми. Мария и Ольга выросли вместе, но, став взрослыми, выбрали разные пути, а война за наследство только усугубила их отношения.

«Сестры Ольга и Мария теперь не общаются и судятся за права на произведения отца. Мария, например, считает, что новые адаптации сказок – это «романтизация зла», и пытается запретить Ольге «искажать» наследие. Это ли не показатель того, насколько они далеки друг от друга эмоционально? Наследство стало постоянным поводом для претензий не только между сёстрами, но и к их матери, Лидии Федосеевой-Шукшиной. Если в детстве они дрались за игрушки и внимание родителей, то теперь, будучи актрисами, Ольга, Мария и даже Анна (внучка Лидии) устраивают публичные разборки. Актеры, как известно, зависимы от внимания публики, и жажда аплодисментов порой перевешивает даже рамки приличия. А если серьёзных ролей не предлагают, почему бы не заработать на ТВ-шоу, перетряхнув грязное бельё своей семьи?» — резюмировал психолог.