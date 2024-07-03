В Москве неизвестные напали на Инстасамку и ее мужа. Об этом сообщает Telegram-канал ВПШ.

Рэперша Инстасамка попала в конфликтную ситуацию в центре Москвы. В Сети распространяются кадры, на которых видно, как группа неизвестных мужчин агрессивно надвигаются на певицу и ее мужа. В этот момент Инстасамка прячется за спину супруга и берет его за руку.

Что именно произошло, неизвестно. Однако по словам свидетелей случившегося, никакой драки не было — прохожие услышали ругань, а потом все разошлись.

Сама Инстасамка никак не комментировала произошедшее в соцсетях.

Напомним, ранее Инстасамка несколько раз попадала в громкие скандалы. Впрочем, некоторые из них были постановочными. Например, после конфликта с визажистами на певицу якобы напали на улице и облили ее зеленкой. Однако в шоу «Вопрос ребром» она рассказала, что на самом деле она измазала себя зеленкой сама.

Ранее мы писали о том, что Инстасамка меняла композитные виниры на керамические.