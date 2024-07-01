«Заметно, что делалось быстро»: стоматолог заявил, что Инстасамка меняла композитные виниры на керамические
© Starface.ru
24-летняя певица Инстасамка (настоящее имя Дарья Зотеева – прим.) известна своим провокационным образом. Артистка не раз прибегала к изменению внешности с помощью пластики. Сайт «Страсти» вместе со стоматологом-ортопедом «Олимп Клиник» Альбертом Аракеляном попытался разобраться, а какие изменения с зубами перенесла исполнительница.
«Достаточно интересно наблюдать, как менялась улыбка у Дарьи. Если посмотреть фотографии периода 2017 года, то видно, что у нее были свои зубы, они имели естественную желтизну, скученность. Певица не могла похвастаться голливудской улыбкой.
Многократно проходила процедуру отбеливания, сделала композитные виниры. Вскоре она столкнулась с рецидивом композитных виниров - они темнеют, становятся матовыми и скалываются. Заметно профессиональным взглядом, что окончательное перевоплощение в керамические виниры делалось быстро, так как зубы в придесневой зоне имеют разные контуры зенитов. Но это не мешает ей улыбаться во все 32, что ранее не наблюдалось. Яркая работа», - отметил врач, комментируя улыбку Инстасамки.
Альберт Аракелян
Стоматологом-ортопед «Олимп Клиник»
Аракелян указал, что планирование - важная составляющая в работе стоматолога.
«В своей практике я не спешу дать результат, так как существует много нюансов функционального и эстетического характера. Все мы очень индивидуальны и хочется, чтоб мой пациент имел самую идеальную улыбку», - заключил специалист.
Ранее стоматолог Диана Левчук раскритиковала улыбку актера Дмитрия Нагиева, сделанную в 2000-е годы. Она указала, что зубы, похожие на подушечки «Орбит», - это моветон. Для того, чтобы сделать улыбку более естественной, Нагиеву потребуется около 1,5 млн рублей.