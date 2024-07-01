«Заметно, что делалось быстро»: стоматолог заявил, что Инстасамка меняла композитные виниры на керамические

«Достаточно интересно наблюдать, как менялась улыбка у Дарьи. Если посмотреть фотографии периода 2017 года, то видно, что у нее были свои зубы, они имели естественную желтизну, скученность. Певица не могла похвастаться голливудской улыбкой.

Многократно проходила процедуру отбеливания, сделала композитные виниры. Вскоре она столкнулась с рецидивом композитных виниров - они темнеют, становятся матовыми и скалываются. Заметно профессиональным взглядом, что окончательное перевоплощение в керамические виниры делалось быстро, так как зубы в придесневой зоне имеют разные контуры зенитов. Но это не мешает ей улыбаться во все 32, что ранее не наблюдалось. Яркая работа», - отметил врач, комментируя улыбку Инстасамки.