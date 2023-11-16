В Москве начали проверку судьи, обязавшей Бородина выплатить 1 рубль Козловскому

В Москве начали проверку судьи, обязавшей главу федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина выплатить 1 рубль по иску актера Данилы Козловского. Вынесенное ею решение могут аннулировать.

Подробности сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В Пресненском районном суде столицы начали служебную проверку в отношении судьи Элеоноры Кирьянен. Источник сообщает, что это связано с ее решением по иску Козловского.

Бородин уверен, что судья допустила нарушение. Речь идет об отсутствии в судебном решении фрагмента, который был озвучен на заседании.

В итоге решение Кирьянен об удовлетворении иска актера могут аннулировать.

Напомним, иск Козловского приняли только с третьего раза. Он был подан с целью защитить честное имя. Перед этим актер попал в скандал из-за поездки дочери в США – актера заподозрили в эмиграции. Бородин говорил, что артист давно уехал за границу, а в России зарабатывает деньги. Козловский все отрицал – второго гражданства у него нет, а поездка была необходима, чтобы проведать дочь.