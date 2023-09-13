Актер Данила Козловский с третьего раза выиграл суд, но получил только 1 рубль

Актер Данила Козловский все-таки добился своего и отсудил у общественника Виталия Бородина 1 рубль по иску о защите чести и достоинства. Сделать это он пытался три раза, но его заявление постоянно отклоняли. Об этом сообщает Life.ru.

Несколько месяцев назад Козловский попал в масштабный скандал из-за своей поездки к дочери в США. Его начали подозревать в эмиграции, а Бородин так и вовсе заявлял, что артист уже давно перебрался за границу, а в Россию возвращается только из-за денег. Более того, он уверял, что Данила призывал участвовать в антиправительственных акциях. И после всего этого карьера звезды «Экипажа» начала рушиться.

Чтобы защитить свое честное имя актер подал в суд иск. Но дважды он был отклонен. В третий раз его все-таки приняли и удовлетворили, постановив, что Бородин должен выплатить Козловскому 1 рубль.

Напомним, что все обвинения Данила отрицал. По его словам, он ездил в США, чтобы проведать ребенка, и никакого второго гражданства у него нет. По поводу же призыва к митингам артист высказывался, что подобное встречалось только во время объяснения актерской задачи.

Ранее сериал «Бар "Один звонок"» с Данилой Козловским запретили в России.