В Москве могут отменить концерт бардов Сергея и Татьяны Никитиных. Об этом сообщает «Абзац».

29 июля в одном из столичных пабов запланирован концерт бардов Никитиных. Глава ФПБК Виталий Бородин попросил правоохранительные органы обратить внимание на мероприятие и повлиять на его отмену. Бородин указал на неоднозначную политическую позицию артистов, поэтому убежден, что они не должны зарабатывать в России.

«Сергей и Татьяна Никитины не должны выступать в Москве. По моему мнению, предатели России не имеют права устраивать мероприятия в нашей стране. А заведения и их руководителей, которые приглашают подобных людей, необходимо проверить. Кто оплачивает все эти услуги? Непонятно!» — высказался Виталий.

Бородин добавил, что россияне не хотят видеть выступление бардов.

Напомним, прошлое мероприятие Никитиных состоялось 14 июля в Москве. Они не анонсировали выступление.

Ранее Бородин пообещал проверить бардов Никитиных и поставить вопрос об уголовном деле. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что у обвиненных в финансировании ВСУ бардов Никитиных нашли недвижимость на 150 млн.