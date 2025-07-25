В Москве могут отменить концерт бардов Сергея и Татьяны Никитиных
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В Москве могут отменить концерт бардов Сергея и Татьяны Никитиных. Об этом сообщает «Абзац».
29 июля в одном из столичных пабов запланирован концерт бардов Никитиных. Глава ФПБК Виталий Бородин попросил правоохранительные органы обратить внимание на мероприятие и повлиять на его отмену. Бородин указал на неоднозначную политическую позицию артистов, поэтому убежден, что они не должны зарабатывать в России.
«Сергей и Татьяна Никитины не должны выступать в Москве. По моему мнению, предатели России не имеют права устраивать мероприятия в нашей стране. А заведения и их руководителей, которые приглашают подобных людей, необходимо проверить. Кто оплачивает все эти услуги? Непонятно!» — высказался Виталий.
Бородин добавил, что россияне не хотят видеть выступление бардов.
Напомним, прошлое мероприятие Никитиных состоялось 14 июля в Москве. Они не анонсировали выступление.
Ранее Бородин пообещал проверить бардов Никитиных и поставить вопрос об уголовном деле. Подробности читайте в этой новости.
Также сообщалось, что у обвиненных в финансировании ВСУ бардов Никитиных нашли недвижимость на 150 млн.