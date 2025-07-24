Недвижимость на десятки миллионов: раскрыто, чем владеют обвиненные в финансировании ВСУ барды Никитины

У бардов Никитиных обнаружили недвижимость примерно на 150 млн рублей. Речь о квартире в Москве и особняке в Подмосковье. Об этом сообщает Life.ru.

По данным источника, Никитины владеют трехкомнатной квартирой, которая находится в «сталинке» возле МГУ и Воробьевых гор. Это престижный район, поэтому стоимость жилья здесь может достигать 60 млн рублей.

Также у бардов есть недвижимость в Подмосковье, в поселке Аксиньино. Земля там тоже недешевая, поэтому особняки стоят от 25 до 90 млн рублей. Кроме того, СМИ предполагает, что у артистов есть дома и за границей. Дело в том, что Татьяна Никитина в 2022 году получила вид на жительство в Италии.

Напомним, что в 2024 году актриса Яна Поплавская выступила с обвинениями в адрес бардов. Она заявила, что они переехали в США, откуда спонсировали ВСУ. Информацию об этом сами артисты опровергали, называя ее клеветой. А в июле 2025 года глава ФПБК Виталий Бородин пообещал заняться организацией проверки деятельности Никитиных и поставить вопрос о возбуждении уголовного дела.

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