«В Москве ему было скучно»: дизайнер Артемий Лебедев объяснил побег Семена Слепакова* из России
© Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News
Известный российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев назвал причину, почему комик Семен Слепаков* (признан иноагентом на территории РФ) уехал из России. Правда, не обошлось в объяснении без юмора.
Ранее сбежавший в Израиль юморист пожаловался на трудности жизни на новой родине. В частности, по словам Слепакова*, на земле обетованной очень некачественные услуги, а еще артисту довольно сложно приобрести там автомобиль.
Над этим и пошутил Лебедев на своей странице во «Вконтакте»:
«В Москве ему было скучно, потому что вот так вот — бац! — и у тебя уже сразу все готово, машину уже привезли, на красивых номерах, и вообще уже за тебя все сделано. От этого Семену Слепакову* было скучно, и поэтому он сбежал», — сыронизировал дизайнер.
Напомним, что Минюст РФ внес Слепакова* в реестр иноагентов в апреле 2023 года. Поводом для этого послужили высказывания комика против спецоперации и формирование негативного отношения к военной службе и госслужбе в целом. Артист также негативно высказывался о россиянах.
Ранее мы писали о том, что Артемий Лебедев призвал россиян не беречь себя и работать по 15 часов.
*Признан иноагентом на территории РФ