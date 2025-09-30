В Москве экстренно госпитализировали 72-летнюю мать певца Сергея Жукова

В Москве экстренно госпитализировали мать певца Сергея Жукова. Музыкант сам доставил женщину в медицинское учреждение.

О госпитализации сообщил Telegram-канал Mash.

По его информации, у 72-летней Лилии Жуковой диагностировали нарушение мозгового кровообращения.

На момент публикации о состоянии матери артиста ничего не известно. Источник пишет, что музыкант лично сопровождал ее.

Ранее сообщалось о госпитализации актера Александра Панкратова-Черного. Артисту потребовалась помощь в тот день, когда он должен был играть в спектакле в Кургане.

Сам Панкратов-Черный спустя время после сообщений о том, что лежит в реанимации, вышел на связь. Он опроверг появившуюся информацию и назвал ее чепухой. При этом спектакль с участием Панкратова-Черного в Барнауле оказался под вопросом. Постановку покажут 14 октября, но организаторы заявили о возможном переносе или замене актера.