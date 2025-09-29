«Ничего не понятно»: спектакль с Панкратовым-Черным в Барнауле оказался под вопросом

Спектакль с актером Александром Панкратовым-Черным в Барнауле, запланированный на 14 октября, может быть перенесен. Организаторы также допускают замену артиста – в настоящее время этот вопрос решается.

О ситуации сообщает сайт Kp.ru.

«С ним пока ничего не понятно. Скорее всего, будет замена актера или перенос спектакля. Пока решается», - рассказали организаторы.

Напомним, речь идет о постановке «Не стреляйте в экстрасенса». В спектакле задействованы актрисы Татьяна Кравченко, Светлана Антонова, танцор Евгений Папунаишвили.

На днях сообщалось о госпитализации Панкратова-Черного. Говорилось, что актер лежит в реанимации. В день госпитализации он должен был выступить в Курганской филармонии.

Сам артист спустя время вышел на связь и призвал не верить в распространившуюся информацию. Панкратов-Черный назвал ее чепухой и полным бредом.