Народной артистке Галине Бесединой стало плохо в ее московской квартире
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Народной артистке Галине Бесединой стало плохо в ее московской квартире, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным журналистов, скорую помощь музыкальной исполнительнице вызвали из-за высокого давления. У 78-летней артистки закружилась голова.
Прибывшие на место врачи диагностировали у Бесединой поражение сосудов головного мозга. Однако, несмотря на диагноз, ее оставили на домашнем лечении. В случае, если состояние Бесединой ухудшится, ее госпитализируют.
Галина Беседина является советской исполнительницей и поэтессой. Она снималась во многих музыкальных фильмах. В 2006 году ее наградили званием народной артистки России. Беседина также является художественным руководителем Центра русского романса.
Ранее мы писали о том, что жена 86-летнего Николая Дроздова назвала враньем новость о его госпитализации.