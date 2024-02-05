Народной артистке Галине Бесединой стало плохо в ее московской квартире, об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным журналистов, скорую помощь музыкальной исполнительнице вызвали из-за высокого давления. У 78-летней артистки закружилась голова.

Прибывшие на место врачи диагностировали у Бесединой поражение сосудов головного мозга. Однако, несмотря на диагноз, ее оставили на домашнем лечении. В случае, если состояние Бесединой ухудшится, ее госпитализируют.

Галина Беседина является советской исполнительницей и поэтессой. Она снималась во многих музыкальных фильмах. В 2006 году ее наградили званием народной артистки России. Беседина также является художественным руководителем Центра русского романса.

Ранее мы писали о том, что жена 86-летнего Николая Дроздова назвала враньем новость о его госпитализации.