«В Москве была недолго»: Виктория Боня вновь покинула Россию

Телеведущая Виктория Боня сообщила, что вновь покинула Россию для участия в новом реалити-шоу. В середине февраля она вернулась в Москву после долгого отсутствия, но пробыла в столице недолго.

В личном блоге артистка рассказала, что всю ночь собирала чемоданы, так как уже утром 29 февраля у нее был назначен рейс. Куда именно она направилась, Боня уточнять не стала. Но проговорилась, что едет не отдыхать, а работать. По словам Виктории, она собирается сняться в реалити-шоу. Однако пока неизвестно, в каком именно.

«Все, я уже полетела. В Москве была недолго, но зато продуктивно», - рассказала телеведущая.

Напомним, что до этого Виктория находилась в ОАЭ, где успела не раз сходить на шоппинг. Из-за этого при возвращении в Россию ей пришлось несколько раз отправлять чемоданы с вещами, чтобы все увезти с собой.

Ранее Виктория Боня пришла на шоу рэпера Басты «Вопрос ребром» и ответила на вопросы поклонников. В беседе с аудиторией она призналась, что на самом деле сильно завидует артистке Ольге Бузовой.