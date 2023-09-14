Негативная обратная связь: в Казахстане объяснили отмену выступлений команды КВН «Камызяки»

В Казахстане объявили об отмене выступлений команды КВН «Камызяки», об этом пишет Газета.Ru.

Продюсер проектов в Казахстане Ольга Ли объявила об отмене сразу трех выступлений коллектива «Камызяки». Напомним, концерты должны были состояться 5,7 и 8 октября в Алматы и Астане. Однако после публичных выступлений членов команды КВН Азамата Мусагалиева и Дениса Дорохова у мемориала в ДНР, в соцсетях поднялась волна требований отменить выступления.

Сначала билетная площадка приостановила продажи на выступления комиков, а 14 сентября стало известно о том, что команда организаторов отменяет концерты.

«Ввиду резонансной негативной обратной связи общественности на нашумевшие публичные действия артистов коллектива "Камызяки", команда организаторов приняла решение отменить тур по Казахстану», — говорится в сообщении Ли.

Продюсер добавила, что всем купившим билеты будет возвращена их полная стоимость.

Напомним, член команды «Камызяки» Роман Кулясов в беседе с журналистами после недавней приостановки продажи билетов на концерты говорил, что артисты готовы поехать в страну, если выступления состоятся.

Ранее мы писали о том, что Алексей Панин* лишился заработков в Латвии и Эстонии после пьяного дебоша. Из-за отсутствия рекламы билеты на его постановку не имели должного спроса.

*признан иностранным агентом на территории РФ.