В Москве арестовали квартиру писателя Дмитрия Глуховского*, в которой был написан роман «Метро-2035»

Судебные приставы наложили арест на квартиру писателя Дмитрия Глуховского* (Признан иноагентом на территории России) на Кутузовском проспекте. Об это пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, недвижимость, которая оценивается примерно в 30 млн рублей, была арестована в рамках исполнительного производства, начатого против автора из-за неоплаты коммунальных платежей. С сентября 2024 года по квартире накопилось долгов на 100 тысяч рублей.

Это последняя недвижимость, которая осталась у Глуховского* в России. Квартира площадью 50,8 квадратных метров досталась писателю в наследство от бабушки. Именно в ней был написан роман «Метро-2035», принесший популярность автору. Ранее сам беллетрист главной особенностью данной жилой площади назвал дорогую фирменную мебель возрастом от 150 до 200 лет.

Ранее мы писали о том, что Писатель Дмитрий Глуховский* задолжал жене около 23 миллионов рублей. В течение определенного времени он отказывался платить ей алименты ежемесячно в размере 1,2 миллионов рублей.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации.