Писатель Дмитрий Глуховский* задолжал жене почти 23 млн рублей по алиментам

Писатель Дмитрий Глуховский*(Признан иноагентом на территории РФ) задолжал жене около 23 миллионов рублей. В течение определенного времени он отказывался платить ей алименты ежемесячно в размере 1,2 миллионов рублей. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, в суд обратились бывшая супруга публициста Елена Фуксина. Она заявила, что Глуховский* уже давно не перечислял ей деньги на содержание их общих детей – сына Теодора и дочери Эмилии. Поступления не были зафиксированы с 1 февраля 2022 года по 1 июля 2023 года. Иск женщины был удовлетворен.

Напомним, что на данный момент Дмитрий* не проживает на территории России. Находясь за границей, он весьма негативно высказывается о стране и политической ситуации в мире. За это в ноябре 2023 года Басманный суд Москвы заочно назначил писателю наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет. Сейчас он объявлен в розыск.

К слову, недавно также появилась информация, что Глуховский* пытается избавиться от недвижимости в России. Он решил продать две элитные квартиры в историческом центре Москвы.

Ранее уехавший из России комик Руслан Белый*(Признан иноагентом на территории РФ) пожаловался на стоимость услуг ЖКХ в Европе.

*(Признан иноагентом на территории РФ)