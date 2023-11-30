В Московском Театре Эстрады удивились ажиотажу вокруг портрета Пугачевой, об этом сообщает Абзац.

Накануне стало известно о том, что в Московским Театре Эстрады после ремонта на стене оказался огромный баннер с изображением молодой Аллы Пугачевой. Многих удивило это, учитывая, что в апреле 2023 года портрет певицы убрали из фойе БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге.

Однако в руководстве театра рассказали, что удивлены повышенным вниманием к портрету Примадонны, ведь Пугачева выступала на их сцене в начале карьеры.

«Я не понимаю вообще, почему это вызвало такое обсуждение, общественный резонанс. Мы уже месяц работаем [после реконструкции, - прим. ред.], у нас на стенах висят абсолютно все народные артисты СССР. Среди них и Алла Борисовна, конечно. Зачем ее снимать?» - задалась вопросом пресс-секретарь театра Карина Захарова.

А вот художественный руководитель Театра Эстрады в грубой форме отказался отвечать на вопрос журналистов об изображении Пугачевой.

Ранее мы писали о том, что Стас Садальский заявил, что окружение Пугачевой было очень сложным и тянуло ее вниз.