В московском суде подтвердили развод Марка Богатырева и Татьяны Арнтгольц. Об этом сообщает StarHit.

12 ноября в СМИ появилась новость о разводе актеров после пяти лет брака, в котором родился общий сын. Что стало причиной разрыва — не уточнялось. Спустя время звезда «Кухни» вышел на связь с журналистами и опроверг сообщения о проблемах в личной жизни. Марк назвал распространившуюся информацию «ошибкой».

Источник обратился за комментариями в суд, где будет проходить слушание, и уточнил, мог ли произойти сбой. Однако сотрудник подтвердил наличие заявления и отметил, что «никакой ошибки быть не могло».

«В суде данное заявление имеется. Дело зарегистрировано. Далее суд либо примет, либо не примет заявление», — сказал инсайдер.

На данный момент заявление ожидает рассмотрения. Если его примут, то актерам назначат беседу, по результатам которой будет принято дальнейшее решение.

К слову, от Татьяны, в отличие от Марка, до сих пор не было комментариев. Зато ее сестра-близнец заявила, что ничего не знает про развод супругов.

Накануне новости о расставании с женой Марк Богатырев дал интервью сайту «Страсти», в котором рассказал о личной жизни и увлечениях сына.