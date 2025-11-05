«Во мне есть принципы, которые важнее профессии»: Марк Богатырев о карьере в кино, бизнесе и семье

Марк, Вы недавно сказали, что находитесь в «дефиците профессии» из-за клише, появившегося после «Кухни». Можете ли Вы сказать, что рады сериалу и образу Макса Лаврова, случившимся в Вашей карьере?

Не было и дня, чтобы не вспоминал «Кухню» — во многом благодаря зрителям. Для меня эта работа и большая удача, и благословение, и в то же время проклятие, потому что история меня преследует.

Актерство предполагает публичность. Как относитесь к популярности?

В этом смысле стараюсь раскрепоститься, изначально профессия именно такой свободе и учит. Просто, видимо, я не тот человек, который получает удовольствие от внимания. Я, скорее, про внутренние процессы, которые мне важнее. Условно говоря, если предложат классную светскую премьеру или пройтись с собакой по лесу наедине с собой, то выберу второе. Это не значит, что первое мне совсем не интересно, просто второе ближе.

Конечно, были моменты, когда тяжело справиться с повышенным вниманием к себе. Например, смена прошла не очень, что-то личное случилось, хочется просто идти, а мир всё время цепляет, подходят люди: «Можно ли с вами сфотографироваться?». Понимаешь, что для тех, кто подходит, этот момент — единственный. Человеку невозможно объяснить, что лучше в другой раз, сейчас тебе неудобно. И вот такой компромисс, между собой и миром, я всё время ищу.

В Вашей фильмографии есть не один проект от Сарика Андреасяна. А готовы ли Вы сняться в более провокационных работах режиссера по типу «Жизни по вызову», чтобы уйти от клише?

Все будет зависеть от конкретного предложения. На самом деле, я внимательно отношусь к проектам, в которых участвую, и какой смысл в ролях закладываю.

Когда-то мне от Сарика поступило предложение сыграть подражателя Чикатило. Я, естественно, не смог для себя маньяка оправдать и отказался, хотя образ казался интересным. Конечно, это была роль, которая могла бы раскрыть меня, как актера, с другой стороны. Нам говорили: «Если вы берете какую-то роль, то вы должны ее полюбить, принять и оправдать».

Даже если мне поступит другое предложение от большого режиссера, но моя природа будет сопротивляться, то я не смогу это сыграть. Во мне есть какие-то принципы, во мне заложены ценности, которые важнее профессии. Они определяют то, что ты несешь как артист зрителю. Я, наверное, слишком серьезно к этому отношусь.

Мне многие говорят: «Ты же актер, а не тот человек, которого играешь». Я думаю: «Ну да, чего я так завожусь?». Но у меня такое отношение.