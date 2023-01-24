В московском пабе задержали мужчину, который бесцеремонно хватал Анну Семенович за грудь

В Москве посетитель паба пристал к певице Анне Семенович. Мужчина праздновал в заведении день рождения брата, но в какой-то момент подошел к артистке, поцеловал в щеку и стал хватать за грудь.

Это сняли камеры видеонаблюдения. Инцидент произошел в минувшую субботу в московском баре.

За Семенович заступился охранник заведения. Он вытолкнул мужчину из заведения, началась драка.

На место инцидента прибыла полиция. Именинника, его брата и охранника отвезли в отдел.

На мужчин составили административные протоколы о мелком хулиганстве. Семенович не стала обращаться в полицию. Она продолжила отдых с подругами в этом заведении.

Ранее сообщалось, что Семенович станет мамой. До сих пор 42-летняя артистка не была замужем, у нее нет детей.