В московский суд поступил иск, в котором Сергея Шнурова обвинили в пропаганде асоциального образа жизни

В отношении певца Сергея Шнурова подали иск в суд Москвы. С артиста потребовали взыскать компенсацию в размере 10 млн рублей. Его обвинили в пропаганде асоциального образа жизни и неуважении к обществу.

Подробности приводит Telegram-канал Mash.

Иск принят к рассмотрению Замоскворецким судом. Автор заявления – глава организации «Братство Морозов — Златоуст» Александр Морозов.

Он потребовал взыскать с исполнителя 10 млн рублей в качестве компенсации. Истец считает, что артист обогащается на пропаганде асоциальности.

Ранее Шнуров высмеял в новой песне участников вечеринки блогера Насти Ивлеевой. В тексте композиции есть строчки: «Из одежды были только кроссы, а у народа есть теперь вопросы». Также артист предположил, что к Ивлеевой не было бы претензий в случае проведения мероприятия в другом месте, например, бане.