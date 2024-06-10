«В морге предлагали миллион, чтобы ее заснять голой»: отец Фриске раскрыл жуткую тайну о дочери

Певица Жанна Фриске умерла в возрасте 40 лет от глиобластомы — неоперабельной опухоли головного мозга. Во время болезни папарацци активно «охотились» за снимками угасающей звезды. Отец артистки рассказал, что сотрудникам морга предлагали 1 млн рублей за фото его голой дочери.

Владимир Фриске поделился, с каким ужасом столкнулся после смерти дочери в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ. Злоумышленники пытались нажиться на горе семьи. Они предложили сначала работникам морга 500 тыс. рублей за снимок звезды, после сумма выросла до 1 млн рублей.

«В морге предлагали миллион, чтобы ее заснять голой. Там человек работал, который учился с моей младшей дочерью», — рассказал отец знаменитости.

Врачи оказались порядочными и отказались от такого предложения.

Он добавил, что певица очень переживала из-за изменений во внешности. Сестра экс-солистки «Блестящих» случайно показала Владимиру Фриске фото Жанны во время лечения в Германии. Отец звезды и сам испугался, увидев их. По его словам, муж артистки Дмитрий Шепелев говорил про свою супругу: «Бурдюк».

Жанна Фриске узнала, что смертельно больна в 2014 года, через несколько месяцев после родов. Певица проходила лечение, которое длилось более года. На время ей стало лучше, но спустя некоторое время состояние звезды снова ухудшилось.

Ранее от глиобластомы скончалась актриса Анастасия Заворотнюк. Отец Жанны Фриске прокомментировал смерть звезды, отметив, что она долго продержалась.