«Девочка еще продержалась так долго»: отец Жанны Фриске прокомментировал смерть Заворотнюк от рака

Отец певицы Жанны Фриске заявил, что Анастасия Заворотнюк долго продержалась с такой серьезной болезнью, чем его дочь. Напомним, что экс-солистка группы «Блестящие» умерла от рака мозга, как и звезда сериала «Моя прекрасная няня». Поклонники надеялись, что женщины выживут, но этого не случилось.

В беседе с NEWS.ru Владимир Фриске прокомментировал новость о том, что Анастасия Заворотнюк ушла из жизни. Информация появилась в СМИ 30 мая 2024 года. Мужчина считает, что у актрисы была большая воля к жизни и хороший уход, но эту болезнь победить невозможно.

«Просто девочка с хорошим уходом и, наверное, с очень большой жаждой жизни. Девочка еще продержалась так долго. Говорят, это было какое-то новое лечение, экспериментальный препарат, — поделился отец певицы.

Владимир привел в пример слова врачей из Америки, которые говорят, что если рак мозга излечим, то дело, скорее всего, в неправильном диагнозе.

Напомним, что о болезни Заворотнюк впервые стало известно в 2019 году. Она прекратила появляться на публике, а родные не делились подробностями лечения. За 53-летней женщиной ухаживал супруг Петр Чернышев, оплачивая дорогостоящее лечение. Также ей уделяли внимание дети.

Ранее стало известно, где могут похоронить актрису Анастасию Заворотнюк. Журналисты выяснили, где обрели покой родственники звезды «Моей прекрасной няни».