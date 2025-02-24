«В моих планах в ближайшие годы построить дом»: Natan раскрыл, что оставит жене после развода

Оскандалившийся на шоу «Звезды в джунглях» рэпер Алишер Мирзохонов, известный под псевдонимом Natan (Натан), признался, что ему нечего оставить жене Анастасии в случае развода.

По словам рэпера, если жена не сможет простить ему интрижки на шоу с блогером Валерией Чекалиной (Лерчек) и певицей Бьянкой, то вопрос денег вообще не будет стоять.

«Потому что мне будет хватать четверти своего заработка, чтобы двигаться и развиваться. Все остальное я отдаю и буду продолжать отдавать жене и детям», — заявил Natan.

При этом он подчеркнул, что в настоящее время не владеет никакой недвижимостью, но в будущем хочет построить дом.

«В моих планах в ближайшие годы построить дом. На себя я его оформлять точно не собираюсь», — поделился певец.

Natan также заверил, что родился в простой семье и на жизнь зарабатывает своим творчеством, но его жена и дети никогда ни в чем не нуждались.

«Дети учатся в частных школах и садах. Всегда сыты, одеты, обуты. Снимаю не маленькую хату. Доволен тем, что имею, и благодарен Богу, что имею возможность расти и развиваться», — написал Natan своем Telegram-канале.

Ранее Natan рассказал, что впал в депрессию после измен жене и в итоге согласился на работу с психологом. При этом он не оставляет надежды на воссоединение с женой Анастасией Швецовой.