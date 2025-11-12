«В моем сердце нет места для злости»: Юлия Ковальчук поблагодарила мужа Алексея Чумакова в свой день рождения

Известная певица Юлия Ковальчук 12 ноября отмечает свой день рождения. Экс-участнице группы «Блестящие» исполняется 43 года. По этому случаю супруга Алексея Чумакова в своем личном блоге опубликовала серию эффектных фотографий.

В подписи к новому посту артистка эмоционально высказалась и о своей семье, поблагодарив мужа за возможность быть не только женой, но и мамой. При этом исполнительница отметила, что очень ценит Чумакова как супруга, назвав его лучшим мужчиной на свете.

«Я благодарна Богу за свой новый год. Я благодарна за самого лучшего мужчину на свете и за возможность быть мамулей! Я благодарна за возможность быть разной, но не изменять себе. Я благодарна за всех, кто рядом, кто является примером, кто моя опора и тыл. Я благодарна недоброжелателям, которые учат меня какими быть не надо. Я благодарна, что в моем сердце нет места зависти и злости. Я благодарна за любовь в любых ее проявлениях — потому что для меня это и есть движущая сила. Привет мой Новый год», — написала Юлия Ковальчук.

Поклонники Юлии не обошли стороной новую публикацию и поспешили поздравить певицу с 43-летием.

«С днем рождения, дорогая»; «Поздравляю, Юлечка!»; «Пусть у Юлии будет всегда в душе счастье и радуют ее новые песни, семья и просто жизнь»; «Пусть твой новый год согревает тебя и твою душу! Пусть появится что-то новенькое и интересное»; «Просто шикарная и всегда девчонка», — обратились к имениннице подписчики.

