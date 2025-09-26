«В моем райдере нет выпендрежа»: Юрий Стоянов назвал себя непривередливым в быту и на съемках

Актер Юрий Стоянов признался, что у него нет заоблачных требований в райдере. Также юморист назвал себя непривередливым человеком в быту.

Звезда телепрограммы «Городок» дал интервью StarHit перед премьерой комедийного сериала «Кузнецовы ТВ» про жизнь в большой семье. Журналисты поинтересовались у Юрия Николаевича, тяжело ли близким с ним в быту. Стоянов, отвечая на вопрос, рассказал о своем неприхотливом характере в целом. Артист непривередлив как на работе, так и дома.

«Если говорить о профессии, то в моем райдере нет выпендрежа. Для меня важны только чистота в актерском вагончике и соблюдение очень скромных требований. Они действительно скромные, их легко выполнить. А с бытом дома я соприкасаюсь всего пару часов в день, так как в основном провожу время на съемочной площадке. Думаю, что несложно со мной. Я не привередливый», — охарактеризовал себя Юрий.

