«Бред сумасшедших»: Прохор Шаляпин высказался о райдере с круглосуточным караулом

Прохор Шаляпин опроверг наличие в райдере круглосуточной охраны и алкоголя. Об этом он рассказал «Страстям».

Сегодня в СМИ появилась информация о райдере Прохора Шаляпина. Среди требований артиста к организаторам концерта, якобы, обязательное наличие газировки и односолодового виски в гримерке. Музыкант заявил, что в его райдере нет таких пунктов.

«Это бред сумасшедших! Я никакого отношения не имею к этому райдеру, это кто-то придумал. Кока-колу я вообще не пью, виски мне не нужно, я его не пью. Я пью сейчас 5-HTP, магний», — заявил он.

Также в перечне требований есть якобы вооруженная охрана. А в особых случаях Шаляпин может запросить круглосуточный караул. Певец опроверг и это. По его словам, единственный верный пункт — про полеты бизнес-классом.

«Где-то пишут, что я в экономе летаю. Я не летаю в экономе на гастроли. Только бизнес-классом. Потому что я заслужил уже это. Гонорары тоже разные — где-то больше, где-то меньше», — добавил он.

