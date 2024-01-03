«В моей жизни появился этот мужчина»: Ирина Безрукова перестала быть одинокой

Актриса театра и кино Ирина Безрукова сообщила о появлении в своей жизни мужчины - духовного наставника. Звезда рассказала подробнее об этом мужчине в студии программы «Сегодня вечером».

Безрукова поделилась радостными переменами в своей жизни, подводя итоги ушедшего 2023 года. Важным событием для нее стала покупка дачи, исполнение давней мечты, которое, по словам астролога Татьяны Борщ, было предсказано в ее гороскопе. Астролог даже предсказала появление крупной суммы денег, которая помогла Ирине воплотить свою мечту. Сначала актриса взяла кредит на 13 лет, но затем ее поддержала щедрая благодетельница, предложив займ с гибкими условиями возврата.

Артистка также поделилась тем, что астролог предупредила ее о появлении в жизни значимого мужчины. Несмотря на то, что отношения с этим мужчиной не привели к браку, актриса описывает его как важного духовного наставника, способного приносить в ее жизнь утешение и вдохновение.

«И да, в моей жизни появился этот мужчина. Я, когда с ним встречаюсь, слушаю его видео, мне легче живется. Я научилась принимать, отпустила старые обиды. Я брала у него интервью и поняла, что этот человек мне послан», – поделилась звезда.

В студии программы заметили, что за год Ирина Безрукова претерпела значительные изменения: ее глаза сияют, и она стала чаще улыбаться. Вместе с тем актриса отмечает, что, несмотря на положительные перемены, пока что в ее жизни нет романтического героя. Она высказала мнение, что встречающиеся на ее пути мужчины не готовы к серьезным отношениям и ответственности за свою женщину.

Ранее мы писали о том, как 58-летняя Ирина Безрукова омолаживается при помощи филлеров и корейских нитей.