58-летняя Ирина Безрукова омолаживается при помощи филлеров и корейских нитей

58-летняя актриса Ирина Безрукова призналась, что ее моложавая внешность – это результат не только здорового образа жизни, но и усилий косметологов. Оказалось, что она все-таки пользуется уколами красоты, а именно – филлерами и корейскими нитями.

Несмотря на то, что артистке уже скоро исполнится 60 лет, она совершенно не выглядит на свой возраст. Из-за этого ее нередко подозревают в пластике. Все слухи Ирина всегда опровергала, заявляя, что она просто правильно питается, ухаживает за собой и занимается спортом. Однако недавно она все-таки призналась – косметолог над ее лицом тоже постарался.

Никаких существенных изменений Безрукова предпочитает не делать. Единственное, на что соглашается, - это качественные филлеры.

«Используем немного филлеров — хороших, дорогих. Делаю биоревитализацию и раз в два года ставлю корейские нити, которые уплотняют кожу», - поделилась Ирина с изданием StarHit.

К слову, Безрукова также рассказала, как поддерживает себя в форме. По ее словам, никаких диет она не придерживается, но исключает из рациона некоторые продукты. Например, она давно отказалась от кофе и вместо него пьет молоко.

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