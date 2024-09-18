В МХТ им. Чехова раскрыли подробности о состоянии 91-летнего актера Станислава Любшина

В МХТ им. Чехова прокомментировали сообщения о госпитализации 91-летнего актера Станислава Любшина. Напомним, говорилось, что народного артиста РСФСР экстренно доставили в больницу – у него выявили гипертонический криз.

Подробности о состоянии Любшина приводит Kp.ru.

Издание узнало, что все не так страшно. Любшин был на плановом обследовании – в театр заказали машину для посещения врача. После процедур его доставили домой.

В театре прокомментировали сообщения в СМИ: «Нам бы иметь такое здоровье, как у Станислава Андреевича».

Известно, что на прошлой неделе у актера начался кашель, появились насморк и слабость. Спектакли с его участием должны пройти в конце сентября и октябре.

Ранее мы писали о его госпитализации. Об этом читайте здесь.