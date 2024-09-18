91-летнего актера Станислава Любшина госпитализировали из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

У народного артиста РСФСР Станислава Любшина врачи обнаружили гипертонический криз, сейчас он находится в больнице в состоянии средней тяжести. Медики также диагностировали у звезды фильма «Кин-дза-дза» симптомы простуды — кашель, насморк и слабость. Это может усугубить состояние артиста.

Станислав Любшин родился в апреле 1933 года в Московской области. Артист с 1959 года по настоящее время играет в различных театрах: «Современнике», театре на Таганке, театре им. Ермолаевой, МХТ им. А. П. Чехова.

За свою карьеру Любшин сыграл более 100 ролей в сериалах и кино. Серди них работы в фильмах «Не стреляйте в белых лебедей», «Кин-дза-дза» и «Мне двадцать лет».

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