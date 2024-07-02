В Минкульте поддержали идею о введении дресс-кода для артистов. Об этом сообщает RTVI.

Депутат Госдумы Ирина Филатова после скандального выступления Ольги Бузовой на VK Fest обратилась в Министерство культуры с просьбой рассмотреть возможность введения дресс-кода для публичных выступлений российских звезд.

В ответе, подписанном министром культуры Ольгой Любимовой, сказано, что в ведомстве солидарны с позицией о том, что выбранная для публичных выступлений одежда играет важную роль в имидже мероприятия.

«Минкультуры России в адрес региональных органов власти в сфере культуры направлена рекомендация с целью обратить внимание к внешнему виду артистов, выступающих на культурно-массовых мероприятиях», — сказано в ответе.

В Министерстве подчеркнули, что с обеспокоенностью следят за подобными случаями и оперативно реагируют на резонансные выступления артистов.

Ранее мы писали о том, что певица Люся Чеботина пригрозила завершить карьеру из-за дресс-кода для артистов.