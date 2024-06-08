Певица Люся Чеботина пригрозила завершить карьеру из-за дресс-кода для артистов

Певица Люся Чеботина заявила о готовности завершить свою карьеру, если в России примут закон о дресс-коде для артистов. Так она прокомментировала инициативу депутата Госдумы от КПРФ Ирины Филатовой о введении требований к стилю одежды для публичных выступлений, которые не предполагают возрастных ограничений.

Чеботину идея парламентария возмутила, она предположила, что люди просто не понимают, что артистам бывает очень жарко выступать на сцене.

«Физически бывает настолько тяжело, что можно потерять сознание. Меня несколько раз уносили со сцены от того, как жарко. Если введут такой закон, то, к сожалению, с концертной деятельностью я закончу», - приводит слова Люси Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Артистка подчеркнула, что иногда просто приходится надевать откровенные наряды, чтобы иметь возможность танцевать и петь вживую без риска схватить тепловой удар.

1 июня 2024 года Ольга Бузова выступила в Уфе на концерте по случаю Дня защиты детей. Она вышла на сцену в откровенном кожаном боди и чулках на подтяжках. После разразившегося скандала депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова предложила ввести требования к стилю одежды артистов. Инициативу поддержали общественники.

Ранее Ольга Бузова после скандального выступления в Уфе решила сменить имидж. 38-летняя исполнительница хита «Мало половин» приняла участие в вечеринке Rutube в рамках ПМЭФ, она отказалась от купальников в пользу более скромного наряда.