В Минкульте Калужской области отказались отменять выступление Лолиты. Об этом стало известно из официального Telegram-канала губернатора Владислава Шапши.

Под одной из записей губернатора Калужской области пользовательница по имени Ольга оставила сообщение с просьбой отменить концерт Лолиты Милявской, который запланирован в регионе на 12 ноября.

«Прошу обратить внимание на концерт Лолиты Милявской в Калуге. Как так можно везти в наш город так называемую певицу, которая неоднократно себя дискредитировала? Про "голую вечеринку" я вообще молчу, о ней слышал глухой и видел слепой. Она уже и после этого успела отметиться в скандалах», — написала женщина.

В комментариях канала Шапши периодически отвечают пресс-службы официальных ведомств региона. Так, женщине ответили представители местного Министерства культуры, которые вступились за Лолиту.

«Отношение к ней со стороны зрителей часто бывает неоднозначным, однако стоит отметить, что артистка не входит в реестр иноагентов и неоднократно выступала со своей активной гражданской позицией по присоединению Крыма и поддержке СВО», — объяснили в ведомстве.

Ранее мы писали о том, что у Лолиты отменили сольный концерт в Ростове-на-Дону.